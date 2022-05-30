«أسعار الشحن».. عقبة جديدة أمام استئناف تصدير زيت عباد الشمس الأوكراني

ارتفعت تكلفة شحن شحنات زيت عباد الشمس إلى مستويات قياسية، مع استمرار الحصار الروسي المطول لموانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، ما تسبب في خنق سوق التصدير.

ومنذ العملية الروسية في أوكرانيا، انقطعت سلاسل التوريد الخارجية من أكبر منتج ومصدر لزيت عباد الشمس في العالم، حيث توقفت الموانئ الأوكرانية على طول البحر الأسود بعد وقت قصير من بدء الصراع بسبب انسداد طرق الشحن.

ارتفاع تكلفة الشحن

وبحسب مذكرة لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، فإن ارتفاع تكلفة الشحن تؤدي إلى ركود سوق التصدير، مع إحجام المشترين عن دفع مثل هذه الأسعار المرتفعة لـ زيت عباد الشمس، حيث أن تكلفة نقل 6 آلاف طن من الزيت، من ميناء ريني إلى ميناء أوروبي آخر، بلغ 283 دولارًا لكل طن، مما رفع إجمالي تكلفة الشحن للشحنة إلى ما يقرب من 1.7 مليون دولار.

كانت أسعار الشحن تتراوح بين 30 دولارًا و50 دولارًا للطن المتري قبل الحرب الروسية وظلت ترتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.

تراجع سعر الطن

وبحسب المذكرة البحثية، تتفاقم التحديات مع ارتفاع أسعار الشحن بسبب تضاؤل ​​تخزين منتجات عباد الشمس، وبلغ السعر مؤخراً 1779.50 دولارًا للطن في 26 مايو، بانخفاض 9.7% عن الأسبوع السابق.

وتشير التصريحات الأخيرة إلى أن روسيا مستعدة للسماح بممر إنساني من أوكرانيا لشحنات الغذاء مقابل رفع العقوبات المفروضة على قطاعها المالي وصادرات الأسمدة لم تفعل الكثير لدعم أسواق زيت عباد الشمس، في حين رد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في 25 مايو، قائلاً: «بالتأكيد لن نرفع عقوباتنا رداً على الوعود الفارغة».