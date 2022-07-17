«عقبة»: الدولة تحدث بروتوكول علاج كورونا باستمرار.. ولديها معظم الأدوية في العالم

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية تقوم بتحديث البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا المستجد بشكل متكرر ومستمر تزامنا مع الظروف التي تعيشها البلاد، لافتًا إلى أن اللجنة العلمية تبذل جهودا كبيرة حتى تحصل على كل الأدوية التي تستخدم في الحالات المصابة بفيروس كورونا.

سباق عالمي من أجل علاجات كورونا

وأضاف عقبة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «العالم كله يتسابق ويبذل جهدا كبيرا لإيجاد العلاج الذي يمكنه تخليص المريض من الإصابة بفيروس كورونا، كما أن الأدوية المتخصصة ضد الفيروسات محدودة ويتم عليها تجارب قبل استخدامها، وذلك بنظام التجارب السريرية وما قبل السريرية للموافقة عليها».

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: «مصر لديها معظم الأدوية الموجودة في العالم كله لعلاج فيروس كورونا، وذلك من خلال الشركات المصرية التي تضطلع بأدوار هامة من أجل توفير الأدوية، وذلك بأسعار مناسبة».

حاجة ماسة إلى الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

وأشار، إلى أن الطفرات كلما أدت إلى زيادة أعداد الإصابات، زادت الحاجة إلى الإجراءات الاحترازية، وبخاصة أنها أكدت نجاعتها في الحفاظ على صحة المواطنين ضد الفيروس، مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وهو ما ينطبق على الأمراض المعدية أيضا، وليس كورونا فقط.