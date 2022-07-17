«عبد الراضي»: توفير الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا أمر حتمي في ظل الأزمة العالمية

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر إحتياجًا أمر مهم وحتمي وضروري خاصة في ظل الظروف الراهنة بالعالم، لافتًا إلى أهمية دور الدولة متمثلة في وزارة التضامن لمساندة المواطنين غير القادرين لمجابهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

مصر تدعم المواطنين الأكثر احتياجًا باستمرار

وأضاف «عبد الراضي» في حوار مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الدولة المصرية قدمت الدعم وما زالت للمواطنين الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى قيام وزارة التضامن بالعديد من المشروعات بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل دعم أكثر من 4 ملايين أسرة بتكافل وكرامة ورعاية المطلقات ودعم العاطلين أثناء جائحة كورونا، إضافة إلى دعم المواطنين بالصعيد والمناطق الحدودية.

«عبد الراضي» يشيد بالاختيار: عزز الوطنية والهوية لدى المواطنين

وأوضح مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن الفن دائمًا هو مرآة المجتمع، مؤكدًا أن الجزء الأول من مسلسل الاختيار يعد من أبرز الأعمال الدرامية بالسنوات الأخيرة، مشيدًا بكونه لا يقتصر على التأريخ فقط إنما تخطى هذا الأمر بتعزيز فكرة الوطنية والهوية، فضلًا عن ارتباط الجمهور من الأطفال بشخصية الشهيد أحمد منسي، منوهًا بأن الجزء الثاني لمسلسل الإختيار دمج بين الدراما والشهادات الحية بصورة رائعة.

«عبد الراضي»: الزمالك الأفضل في اختيار اللاعبين

ومن جهة أخرى أكد «عبد الراضي»، أن نادي الزمالك لديه القدرة على اختيار لاعبيه في موسم الانتقالات بكفاءة، لافتًا إلى أن اللاعب طارق حامد هو أحد أهم لاعبي خط الوسط في مصر، واصفًا اللاعب بأنه كان إضافة كبيرة لمنتخب مصر ولنادي الزمالك.

ولفت، إلى أن اللاعب ليس لديه الرغبة في التجديد لنادي الزمالك، مشيرًا إلى فيديو للاعب مع رئيس النادي منذ عامين تضمن سؤال اللاعب عن نيته في التجديد للنادي وهو ما أجاب عنه اللاعب «بكام؟»، وهو ما يوحي إلى أن اللاعب يرغب في التقدير المادي، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار اللاعبين بكل أندية مصر، وأن اللاعبين الموجودين بالنوادي يصل سعرهم إلى 40 مليونًا و20 مليونًا ولا يقدموا أي إفادة للنادي الذي يلعبون به.