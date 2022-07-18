حظك اليوم برج الحمل الاثنين 18-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، توقعات حظك اليوم لمولود برج الحمل، على الصعيدين المهني والعاطفي، فمن الناحية العاطفية على الرغم من التشوش الذى يحيط بك، نظرًا لأن القمر والمشترى موجودين بمحور برجك يجعلانك اليوم تتألق، ويصبح لديك قدرة كبيرة على إبهار من حولك وتفتن جميع المحيطين بك على الصعيد الاجتماعي والعائلي.

وعن توقعات الفلك على الصعيد المهني، فإن القمر موجود اليوم في برجك مولود برج الحمل، وهذا سيمدك بالقدرة على التخطيط والتنظيم، خاصة أن اليوم سيكون مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصح عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج مولود برج الحمل، بعدم التسرع في أي قرارات اليوم، لأن القمر سيكون موجود اليوم في برجك، مما يمدك بالقدرة الكبيرة على التنظيم والتخطيط ، خاصة أن اليوم سيكون مناسبًا بشكل كبير لاتخاذ عدد من القرارات الصائبة، فلا تتردد وحدد موقفك، وحاول التصرف بحكمة وتروي، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تنصح الأفلاك اليوم مولود برج الحمل، بضرورة اتباع الصبر والتحكم في انفعالاته وعدم التسرع في إعلان قرارته؛ نظرًا لوجود حالة من التشوش داخل البرج، بسبب وجود القمر والمشترى ببرجه، مما يجعله اليوم يتألق ويشعر بمقدار جاذبيته وسحره خاصة في علاقاته مع شريك حياته أو مع من يحب، كما سيكون لديه قدرة كبيرة على إبهار من حوله ويفتن الجميع.