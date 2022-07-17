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مصرع عامل سقط من أعلى سطح مصنع بالعاشر

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
12:50 م | الأحد 17 يوليو 2022
جثة أرشيفية

جثة أرشيفية

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح مصنع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ بمصرع  «عبد الرحمن. أ. ع»، 37 سنة، مقيم بمركز فاقوس إثر سقوطه من أعلى سطح مصنع بمدينة العاشر من رمضان أثناء مباشرة عمله.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس

وتبين أن العامل اختل توازنه وسقط على الأرض ما أدى لوفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

 

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