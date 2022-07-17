خبيرة توضح أثر زيادة الوزن على الأداء الوظيفي ومعدل إنتاجية العمل

قالت ألفت سليمان، أستاذ العلوم الإدارية والتنمية البشرية، إن بعض الدول الأوروبية تلجأ إلى قياس منطقة البطن لدى الموظف المتقدم للوظيفة لتحديد قبوله من عدمه، مشيرة إلى تأثير زيادة الوزن على الأداء الوظيفي ومعدل الإنتاجية في العمل، إذ يكون أكثر عرضة من غيره للإصابة بالأمراض، منوهة بضرورة اختيار الطعام الصحي وممارسة الرياضة.

التخطيط الصحيح لميزانية الأسرة

وأشارت في حوار مع الإعلامي محمد البيطار في برنامج «الاقتصاد والناس» على شاشة القناة الثانية المصرية، إلى ضرورة تخطيط الأسر لميزانيتها في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة بعد الظروف العالمية التي أدت للتضخم نتيجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها.

وأضافت أن التخطيط ينبغي أن يتضمن تقليل المشتريات المعتادة، واللجوء لاستبدال بعض السلع، موضحة أنه إذا كانت الأسرة معتمدة على شراء 4 أشياء يمكن اقتصارها على 3 فقط، أو إذا كانت معتادة على شراء اللحوم الحمراء مرة أسبوعيًا يمكن جعلها مرتين شهريًا، واستبدالها باللحم البيضاء، وهكذا.

أعباء إضافية تتحملها الأسرة

وأوضحت أن الصحة مرتبطة بالأكل، إذ ينعكس الإسراف في أكل الطعام بالسلب على صحة أفراد الأسرة، ما يتطلب ضرورة الوعي بعدم الإسراف في الطعام.