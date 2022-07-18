حظك اليوم برج الميزان الاثنين 18-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مواليد برج الميزان بقدر عالٍ من المسئولية ولديه قدرة على حل مختلف الأمور والمشاكل التي يمر بها أو يقع بها الآخرون، كما لديه حسًا عاليًا من اللباقة، ويعرف كيف يدير الحديث جيدًا مع من حول وعلى اختلاف شخصيات المحيطين به، كما يهتم بالطريقة التي يجب أن يعامل بها الآخرين، ويعتبر مواليد ذلك البرج من الأشخاص المرنين للغاية ولا توجد لديهم ذرة من العناد في النقاشات المختلفة و عند إقباله على اتخاذ قرار يستمع لمن حوله جيدا.

صفات برج الميزان

يتسم مواليد برج الميزان بالذكاء الشديد، كما يوجد لديهم قدر من الإبداع والابتكار والتميز، وفي المعاملات المختلفة يمتلكون الرد السريع والمناسب في مختلف المواقف مهما كانت محرجة، كما أنهم بسطاء يحبون المرح والضحك والفكاهة ويكرهون النكد والحزن والبحث عن أشياء تسبب تعاستهم، كما أنهم يحبون إطلاق النكات ولكنهم يأخذون مشاعر الآخرين بعين الاعتبار، كما أنهم محبّون للحياة ويسعون إلى عيشها بأفضل طريقة ممكنة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

يجب عليك أن تكون هادئا اليوم وصادقًا مع نفسك في تحديد أخطائك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك اليوم مما يتطلب منك الانتظار والتمهل كثيرًا وعدم التسرع في قراراتك، فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق، كما يجب عليك الانتباه لحقوقك جيدًا، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».