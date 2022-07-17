محافظ قنا يوجه بشن حملات للتفتيش على المخابز استجابة لشكاوى المواطنين

في استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين، قاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، حملة تموينية على عدد من المخابز بمدينة قنا، للتأكد من مدي الالتزام بالأوزان المحددة لرغيف الخبز وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية المواطنين وتقديم الخبز بشكل صحي ومطابق للمواصفات القانونية.

مواطن يستوقف المحافظ للشكوى من المخابز

جاء ذلك بعد أن استوقف أحد المواطنين محافظ قنا خلال جولته الميدانية المفاجئة علي مواقف سيارات الأجرة، والذي شكا من قيام أحد المخابز السياحية بمنطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا ببيع رغيف الخبز بأسعار تخالف الأسعار المقررة، وعدم التزامه بالأوزان المحددة.

المحافظ يوجه بلجنة لمراجعة الالتزام بضوابط الخبز

ووجه محافظ قنا بتشكيل لجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية لمراجعة مدي إلتزام المخبز علي مستوي المحافظة بالأوزان والأسعار المقررة، مؤكدا أنه لن يسمح باستغلال أصحاب المخابز السياحية للمواطنين.