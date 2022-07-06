محافظ قنا يتفقد مشروع ترفيق المنطقة الصناعية.. بلغت نسبة تنفيذه 65%

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته الميدانية بمنطقة كلاحين قفط الصناعية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.

مشروع ترفيق المنطقة الصناعية

واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي للموقف التنفيذي من المهندس عبد الله النمر، مدير المشروع بهيئة التنمية الصناعية، والذي أوضح أنه تم الانتهاء من 90% من شبكتي مياه الشرب و الصرف الصحي و70% من شبكة الكهرباء و68% من الغاز الطبيعي، كما تم الانتهاء من توصيل وصلات مياه الشرب الداخلية للمصانع بالمنطقة لتصل نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 65%.

وقال محافظ قنا، إنه يجري تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية، والذي يشمل تنفيذ 37 كم شبكات مياه شرب، وخزان مياه بسعة 5 آلاف م3، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 7 كم وقطر 400 ملم، وخزان حريق بسعة 1100 م3، بالإضافة إلى شبكة صرف صحي بطول 17 كم، ودعم شبكة كهرباء الجهد المتوسط بطول 120 كم، والجهد المنخفض بطول 60 كم، وإنشاء شبكة اتصالات بطول 85 كم، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة غاز طبيعي خارجية بضغط 7 بار وطول 25 كم، وشبكة غاز طبيعي داخلية بضغط 4 بار وطول 11 كم، ومحطات تخفيض الضغط والقياس سعة 30 ألف م3.

اهتمام كبير بمشروع ترفيق المنطقة الصناعية

وأضاف «الداودي»، أن مشروع ترفيق المناطق الصناعية يحظى باهتمام كبير من قبل الأجهزة المعنية بالمحافظة، وتتم متابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدا أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو نجع حمادي.

وأشار «الداودي» إلى أن المحافظة تعمل على تذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين من أجل تحقيق نهضة اقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والتسويق للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يساهم في التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية، وكذا تنوع الصناعات القائمة في كل منطقة صناعية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.