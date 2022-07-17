حريق هائل أعلى سطح عقار في الدقي.. والدفع بسيارتي إطفاء

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، في السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بالدقي، وتبيّن أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق أعلى أسطح أحد العقارات السكنية بمنطقة الدقي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف، تحسبًا لوقوع مصابين، وجرى فرض كردون أمني، لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء

ودفعت وحدة الحماية المدنية في الجيزة بسيارتي إطفاء، انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، قبل أن ينتقل إلى الشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وأُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، وانتدبت عناصر البحث الجنائي لمعاينة آثار الحريق، ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحريق؛ تمهيدا لتفريغها، والتعرف على أسباب الحريق.

واستدعت النيابة عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحريق، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها واستكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة، وموافاة النيابة العامة بالمستجدات.