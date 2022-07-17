مدير قصر العيني: لم نرصد متحورات خطيرة.. ومستعدون لأي سيناريوهات تتعلق بكورونا

أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن المستشفى مستعد لأي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، لافتا إلى أن المستشفى لا يزال يخصص الدور التاسع به كمقر لعزل المصابين بفيروس كورونا، مع توفير جميع الإمكانيات من الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات.

تصاعد إصابات فيروس كورونا في مصر

وأوضح أنه خلال الفترة الأخيرة، زاد عدد حالات الإصابة بالمرض بعد أن كانت منعدمة منذ أسبوعين، مؤكدا أن غالبيتهم بالرعاية المركزة ومن كبار السن، موضحا أن حالتهم الآن مستقرة، ولا توجد أي مضاعفات خطيرة.

وأضاف مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الحالات المحجوزة من الحاصلين على لقاح كورونا، ولكنهم من أصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن الأعراض الموجودة حاليا تتمثل في أعراض الإنفلونزا، ويتم رعايتهم بعناية فائقة دون أي مشكلات.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأوضح أنهم جميعا مصابين بالمتحور الجديد لسلالة أوميكرون، ولا توجد أي متحورات خطيرة يتم رصدها حتى الآن، مناشدا جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا؛ أبرزها ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وتطبيق التباعد الاجتماعي، واستشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، أنه لم يتم رصد أي متحورات خطيرة لفيروس كورونا في مصر حتى الآن، مؤكدا أن المتحورين المنتشرين في مصر حتى الآن هما ba4 وba5.