ضبط شاب لاتجاره في العملات الأجنبية وبحوزته 14 ألف دولار بالمنوفية

نجحت مباحث الأموال العامة بالمنوفية، في ضبط شاب لاتجاره غير المشروع في العملات الأجنبية، وبحوزته مبالغ مالية بالدولار الأمريكي والريال السعودي، فضلا عن مبلغ مالي كبير بالجنيه المصري، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ضبط كميات من العملات الأجنبية بحوزة شاب في قويسنا

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلي مباحث الأموال العامة، تفيد بقيام أحد الشباب بالاتجار غير الشرعي في العملات الأجنبية بقرية طه شبرا بدائرة مركز قويسنا، وتبين صحة الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم ضبط المتهم وبحوزته كميات من العملات الأجنبية.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد نجاح مباحث الأموال العامة في ضبط شاب متهم بالاتجار في العملات الأجنبية، وبحوزته 14 ألف دولار، و500 ريال سعودي، و 100 ألف جنيه مصري، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

انتشال جثة الطفل الغارق في أشمون

على صعيد آخر، تمكن الإنقاذ النهري في مديرية أمن المنوفية، في انتشال جثة الطفل الغارق في قرية دروه التابعة لدائرة مركز أشمون، في اليوم الثاني من البحث عن الجثة، حيث سقط الطفل في فرع النيل النار بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق.