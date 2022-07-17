فتح باب التقدم للدراسات العليا والبرامج النوعية بـ صيدلة المنصورة

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة المنصورة اليوم، عن فتح كليه الصيدلة باب التقدم لبرامج الدراسات العليا والبرامج النوعية «دبلومات – Pharm D - ماجستير مهني - الماجستير - الدكتوراه» للعام الجامعي 2022/2023، وذلك تحت إشراف الدكتورة منال إبراهيم عيد، عميد الكلية، والدكتور خالد بشير سليم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، اعتباراً من يوم السبت 16 يوليو الجاري إلي الخميس 25 أغسطس القادم، علي أن يتم التقدم الكترونيا على نظام ابن الهيثم للدراسات العليا بموقع جامعة المنصورة.

برامج الماجستير المتاحة في العلوم الصيدلية

وأوضحت كلية الصيدلة جامعة المنصورة، في بيان لها، أن برامج الماجستير المتاحة في العلوم الصيدلية هي: الصيدلانيات ـ العقاقير ـ الميكروبيولوجيا والمناعة ـ الكيمياء العضوية الصيدلية ـ الكيمياء العضوية الصيدلية ـ الكيمياء الدوائية ـ الكيمياء الحيوية ـ الأدوية و السموم ـ الصيدلة الإكلينيكية.

برامج دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية

الصيدلانيات - العقاقير - الميكروبيولوجيا والمناعة - الكيمياء التحليلية الصيدلية - الكيمياء التحليلية الصيدلية - الكيمياء الدوائية - الكيمياء الحيوية - الأدوية والسموم - الصيدلة الإكلينيكية

الأوراق المطلوبة لبرامج الماجستير

شهادة الميلاد ، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية، شهادة بكالوريوس «مؤقتة» وأخرى بالتقديرات.

شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات لمن ينطبق عليه من الشهادات التالية:

شهادة البكالوريوس لخريجي الجامعات الخاصة المصرية والجامعات غير المصرية

وإقرار العمل بالحكومة أو القطاع العام «موافقة جهة العمل علي الدراسة - لمن ينطبق عليه» إقرار التقدم.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الموقف من التجنيد «للذكور»، شهادة حسن سير وسلوك من آخر كلية درس بها نسخة من الأبحاث المنشورة في حاله القيام بنشر بحث وفقا للمعايير المتقدم، وشهادات الدراسات العليا الأخرى إن وجدت، وإيصال سداد رسوم ملف التقدم للدراسات العليا.

تقديم نسخة من الأبحاث المنشورة من رسالة الماجستير

ويضاف إلي الأوراق المطلوبة لبرامج الدكتوراه، نسخة من الأبحاث المنشورة من رسالة الماجستير، وخطاب توصية من مشرف رسالة الماجستير، و رسالة الماجستير ، وشهادات الدراسات العليا الأخرى إن وجدت.

ويمكن للمتقدمين لبرامج الماجستير كتابه رغبه واحده فقط او اثنتين وبحد أقصى ثلاثة رغبات أما بالنسبة لباقي البرامج يتم كتابه رغبه واحده فقط ، ويتم التنسيق وفقا لقواعد ومعايير المفاضلة المعلنة على موقع الكلية