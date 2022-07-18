ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن مشروع «عصفور الجنة 6 أكتوبر 2022»، بعد أن كشف الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طرح 127 وحدة جاهزة للتسليم كاملة التشطيب والمرافق بتسهيلات وعدة طرق للسداد، ويبحث الكثيرين عن التفاصيل الخاصة مثل مساحات الوحدات وطرق التقديم وغيرها.

وفي هذا السياق، تعرض بوابة «الوطن» في السطور القليلة القادمة كل ما تريد معرفته عن مشروع عصفور الجنة 6 أكتوبر الجديد 2022، بحسب ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعمير التابع للإسكان.

مشروع عصفور الجنة 6 أكتوبر الجديد 2022

وتأتي تفاصيل المشروع والتي أعلن عنها الجهاز، هي طرح 127 شقة في مدينة 6 أكتوبر ضمن مشروع عصفور الجنة، بمساحات مختلفة 76 مترًا، 80 مترًا، و81 مترًا، 137 مترًا، ويتراوح سعر المتر ما بين 5702 الى 6210 جنيهات.

موعد شراء كراسة الشروط لمشروع عصفور الجنة

ويمكن للمواطنين التوجه لمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان يوم 24 يوليو الجاري لشراء كراسة الشروط مقابل 305 جنيهات.

ويمكن معاينة الوحدات قبل الشراء يوميًا ما عدا الجمعة، ويجب التوجه لمقر الجهاز بحلوان لتحديد موعد لزيارة مقر المشروع.

أنظمة السداد بمشروع عصفور الجنة

ويمكن للراغبين في حجز الوحدات السكنية في المشروع، سداد 10% من قيمة الوحدة كجدية الحجز، ويأتي بعد التخصيص دفع 15% من قيمة الوحدة، وعند الاستلام يتمّ دفع 25% دفعة استلام.

ويتمّ سداد باقي قيمة الوحدة على 5 أو 10 أو 15 عامًا، حسب إمكانيات العميل، مع إضافة بند أنَّه قد توجد زيادة بنسبة 7% في قيمة الوحدة في حالة وجود تحرك للأسعار.

أما في حالة السداد الفوري، يدفع العميل 50% من قيمة الوحدة، ويتمّ سداد باقي قيمة الوحدة خلال 3 أشهر من تاريخ التخصيص، ويجرى منح العميل خصم 3% من قيمة الوحدة.