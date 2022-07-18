مسجل خطر يستدرج طفلين ويعتدي عليهما بالغربية.. «خدهم على السطح»

اتهمت أسرتا طفلين في قرية سبرباي، إحدى قرى مركز طنطا، مسجل خطر، باستدراج طفليهما داخل إحدى العمارات السكنية، محاولا هتك عرضهما، والتحرش بهما جنسيا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتوقيع الكشف الطبي على الطفلين.

المتهم استدرج الطفلين بالحلوى

وذكرت الأسرتان في بلاغهما الذي يحمل رقم 19118 جنح مركز طنطا، قيام مسجل خطر يدعى «مؤمن.أ»، ويبلغ من العمر 22 عامًا، ومقيم بقرية سبرباي، بالتحرش الجنسي بالطفلين، بعد أن استدرجهما داخل إحدى العمارات السكنية، بذات القرية، محاولا الصعود بهما إلى أعلى سطح العقار، بزعم إعطائهما نقودا لشراء بعض من الحلوى، وذلك من أجل التحرش بهما، والتعدي جنسيا عليهما.

التحريات تثبت صحة الواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ من عدد من أهالي قرية سبرباي، دائرة مركز شرطة طنطا، بقيام مسجل خطر بمحاولة التعدي جنسيا على طفلين، وتبين صحة المعلومات، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها وتوقيع الكشف الطبي على الطفلين.