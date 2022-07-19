حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 19-7-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، عن توقعات حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، إذ أكدت إن القمر موجود في البرج اليوم ما سيجعل الشخص ساحرًا وذا جاذبية، وقادرًا على القيام بالكثير من النشاطات وإثبات نفسه.

وعلى الصعيد المهني، أكدت عبير فؤاد، وجود اقتران للقمر مع المشتري في محور برج مولود الحمل اليوم، مما يمنحه القدرة على التطور وتحقيق المكاسب.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصحك عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج مولود الحمل، باتخاذ القرارات المناسبة لك اليوم، إذ إنك ستجد دعمًا كاملًا من الأفلاك نظرًا لإقتران القمر مع المشتري في برجك، وهذا سوف يمنحك قدرة كبيرة على التطور على الصعيد المهني، ويساعدك أيضا على تحقيق مكاسب مالية بحيث تكون أمامك فرصًا كثيرة للنجاح، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

أنت اليوم ستكون محظوظًا مولود برج الحمل، إذ إن القمر ما زال موجودا في محور برجك اليوم، وهذا سوف يمنحك سحرًا وجاذبية أمام المحيطين بك خاصة شريك حياتك أو من تحب، كما يجعلك هذا قادرًا على القيام بنشاطات كثيرة ومتنوعة، كما تستطيع أن تثبت وجودك في كل مكان تتواجد به.