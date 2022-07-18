محافظ قنا يتابع مستوى تقديم الخدمات للجمهور بالمركز التكنولوجي في «الوقف»

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجى بمدينة الوقف، بهدف الإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

استمع محافظ قنا لشرح تفصيلي عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، مشيدا بمستوى الخدمات والإعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور دون تزاحم.

جولات ميدانية

وقال محافظ قنا إن الزيارة تأتي في إطار الجولات الميدانية لمختلف المؤسسات الخدمية، للاطمئنان على مدى التزام تلك المؤسسات بتقديم الخدمات للمواطن بشكل مُيسر وطبقا للفترات الزمنية المحددة لكل خدمة.

وأضاف الداودي أنه يوجد بالمركز شاشتىّ عرض، يتم من خلالهما عرض إرشادات لتوضيح الأوراق والمستندات المطلوبة لكل خدمة يقدمها المركز، والمدة الزمنية لإنهاء هذه الخدمات لتوفير المزيد من الشفافية لدى المواطنين وهو الهدف الأساسي من إنشاء المراكز التكنولوجية.

مشروعات خدمية

كانت محافظة قنا، افتتحت خلال الفترة الماضية العديد من المراكز التكنولوجية في المحافظة منها في قنا ودشنا والوقف، كما افتتحت عدد منها في قرى حياة كريمة، خلال زيارته الأخيرة لمحافظة قنا، وذلك خلال افتتاح مشروعات خدمية في قرية المراشدة التي تعتبر القرية الاولى متطورة في الجمهورية الجديدة.