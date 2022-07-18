محافظ قنا يستمع لشكاوى المواطنين في اللقاء الجماهيري بـ«الوقف» (صور)

عقد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، اللقاء الجماهيري الرابع منذ انحسار جائحة كورونا، بمركز الوقف، وذلك بعد مراكز أبوتشت وقوص وفرشوط، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب سيد المنوفى، والدكتورة حنان عبدالمنعم عضوا مجلس النواب، واللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، وإبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والقيادات التنفيذية والمواطنين المتقدمين بشكاوى من أهالى المركز والقرى التابعة له.

الاعتماد على وسائل استقبال الشكاوى

ومن ناحيته، قال محافظ قنا إن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين يوميا بمكتبه للاستماع إلى شكواهم، فضلا عن تنظيم لقاء جماهيرى أسبوعى فى أحد مراكز المحافظة، هذا بخلاف استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.

الاستماع إلى شكاوى المواطنين

وعقب ذلك بدأ محافظ قنا ونائبه بالإستماع إلى شكاوى المواطنين الحاضرين، حيث استمع لشكوى كل مواطن على حدة، وتنوعت الشكاوى ما بين طلبات انتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وقد أحال المحافظ عددا من الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.