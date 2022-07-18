السجن 15 سنة لـ4 متهمين بسرقة سيارتين وأدوات كهربائية بالشرقية 

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد 15 عاما، وغرامة 20000 جنيه لكل منهم، لاتهامهم بسرقه سيارتين وأدوات كهربائية بمركز منيا القمح.

سطو مسلح على طريق منيا القمح

تعود أحداث القضية رقم 2527 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة منيا القمح، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد تلقي المركز بلاغا من «أحمد إ»، صاحب شركة مقاولات وتوريدات، ومقيم في منيا القمح، بقيام أشخاص مجهولين الهوية باعتراض طريقه، واثنين آخرين أثناء قيادتهما سيارتين بطريق عام بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تهديد بأسلحة نارية

وأفاد بأن المتهمين هددوه بأسلحة نارية، وتمكنوا من سرقة السيارتين، وأدوات كهربائية وفروا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، وعددهم 4 أشخاص، وتم القبض عليهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.