طالبة ثانوي تلقي بنفسها من الطابق الثاني بمدرسة في أسيوط.. «كانت بتغش»

أصيبت طالبة بالصف الثاني الثانوي العام بكسور، صباح اليوم الاثنين، إثر سقوطها من الطابق الثاني أثناء تأدية الامتحانات بإحدى المدارس، في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول بلاغ إلى مأمور مركز ديروط، يفيد بسقوط طالبة بالصف الثاني الثانوي العام من الطابق الثاني، بمدرسة أولاد مرجان الثانوية بقرية دشلوط.

قوات الشرطة والإسعاف في موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة، وضباط المباحث بقسم شرطة ديروط، وسيارة الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط طالبة تُدعى «أ. ذ. إ»، 17 عامًا، من الطابق الثاني بمدرسة أولاد مرجان الثانوية، أثناء تأدية امتحانات الدور الثاني، ونُقلت الطالبة إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحالتها الصحية مستقرة.

واقعة غش سبب سقوطها

وتبين من التحريات أنه أثناء أداء الطالبات الامتحان ضُبطت الطالبة المذكورة في حالة تلبس بواقعة غش، وعندما شعرت باكتشافها أسرعت محاولة الهرب، ما أدى إلى سقوطها من الطابق الثاني.

مصرع شخصين غرقًا في ترعة

وتلقى اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، في وقت سابق، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شخصين.

وعلى الفور، قامت قوات الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع البلاغ بقرية الطوابية التابعة لمركز الفتح، وتبين مصرع «م . م» ونجله «م. م. أ»، 13 عامًا غرقًا بالترعة الإبراهيمية، بالقرب من قرية الطوابية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين، وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى.

وحُرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات لبيان الأسباب.