خروج مصابي حادث سقوط كوشة عروسين في بيارة من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء بقنا

أعلنت مديرية الصحة في قنا، عن خروج مصابي حادث سقوط كوشة زفاف في بيارة صرف صحي في قرية السمطا، الذي نتج عنه إصابة 7 أشخاص من بينهم أطفال.

وتابعت، مديرية «صحة قنا» في بيان صحفي لها، أن الإصابات عبارة عن كدمات وسحجات، وجميعهم تلقوا العلاج في مستشفى دشنا المركزي، وقنا العام، وحالتهم الصحية استقرت.

تفاصيل حادث سقوط كوشة زفاف في بيارة صرف صحي

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد إصابة 8 أشخاص من بينهم أطفال بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر سقوط كوشة عروسين، داخل بيارة صرف صحي بقرية أولاد أبو إسماعيل في السمطا بمركز دشنا.

وكشفت التحريات الأولية، أن حفل زفاف العروسين كان داخل مضيفة منزل، وبها بيارة صرف محفورة بداخلها، وكانت كوشة العروسين بجوارها، وخلال الاحتفال سقطت البيارة بكل من عليها، وأصيب 7 أشخاص.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين، كالتالي: سمر محروس عبد العظيم، 22 عاما، وقمر أبو السعود عبيد، 3 أعوام، وشقيقتيها هاجر 12 عاما، وهناء 4 أعوام، ورحمة فاوي على، 18 عاما، وشيماء محمود أحمد، 18 عاما، وسلوى سعودي عبيد، 17 عاما، بإصابات طفيفة.

تم نقل المصابات إلى مستشفيي قنا ودشنا، لتلقي العلاج اللازم، وخرجوا جميعا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.