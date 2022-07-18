بسام راضي: تفهم الغرب لحقوق الإنسان في مصر أصبح أكثر عمقا من قبل

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجانب الأجنبي ليروا حالة حقوق الإنسان في مصر ومتابعة ونقل ما يحدث على أرض الواقع كانت قاطعة وحاسمة، مشددًا على أن مصر تبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد، وفي السنوات الماضية كان هناك عدم تفهم من الجانب الغربي لهذه الأوضاع في مصر.

وأضاف «راضي» في مداخلة عبر راديو مصر، «في السنوات الماضية، بذل الرئيس السيسي جهدا كبيرا مع الجانب الغربي في حوارات متبادلة وشرح عميق جدا لتوسيع الأرضية المشتركة بين هذا الجانب الذي يمكن التفهم من خلاله، فهناك اختلافات في الثقافة والعادات والتقاليد والثقافة الأوروبية والغربية والشرق الأوسطية».

اختلاف كبير في الظروف بين مصر والجانب الغربي

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك اختلافا كبيرا في الظروف بين مصر والجانب الغربي، مفسرا ذلك بأن مصر عانت كثيرا من الإرهاب في الداخل بعد عام 2013، وبالتالي فقد تحركت الدولة لضبط العناصر المخربة، وهو ما تمثل في عدة أعمال فنية ودرامية مثل مسلسل «الاختيار» على مدار 3 أجزاء، حيث تعرضت سيناء لعنف كبير، بالإضافة إلى الهجوم على المساجد وحرق الكنائس.

مصر تعرضت لأعمال عنف لا يقبل بها أي نظام أجنبي على أرضه

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر تعرضت لأعمال عنف لا يقبل بها أي نظام أجنبي على أرضه، ولكن هناك أرضية مشتركة بين مصر والغرب وأصبح هناك فهم أكثر عمقا من ذي قبل، وكانت دعوة الرئيس السيسي مركزة جدا وشاملة وجامعة ومانعة.