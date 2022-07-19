التنظيم والإدارة بسوهاج تمنح موظفيها علاوة تشجيعية

منحت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج عددا من العاملين بها علاوة تشجيعية بلغت 5% من الأجر الوظيفي وذلك لتجاوزهم نسبة أداء 100% في تقرير كفاءة الأداء المعد عن العام 2022 ، 2021 وذلك من خلال قرار إداري حمل رقم 41 داخل مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج وقد شمل القرار 13 من العاملين بالمديرية.

مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج تمنح علاوة 5%

حيث صرح على حلمي سليم مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج، أن عصام هاشم الحناوي القائم بأعمال مدير المديرية أصدر قراره رقم 41 لسنة 2022 بتاريخ بمنح 13 موظفا بالمديرية العلاوة التشجيعية للعام المالي 2022 و2021 عن تقرير كفاية الأداء عامي 2022 و2021 بنسبة 5٪ َمن الأجر الوظيفي.

أسماء الموظفين الذين حصلوا على العلاوة

وقد أوضح على حلمي سليم مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة سوهاج أن الموظفين الحاصلين على العلاوة هم «أحمد سلمان محمد، على أحمد أبوالفضل، هبة رمضان محمد، أحمد نصر الدين عبداللطيف، محمود الضبع البدرى، محمد إبراهيم خضيري، أشرف عارف السيد، عمر أحمد عبدالله، أحمد محمدين حسان، بشندى أحمد كريم، رمضان مهدى حسين، على عز الدين السيد، وحربي عبدالوهاب علي.