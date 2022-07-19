إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة

أعلنت إيران وروسيا، توقيع مذكرة تفاهم ثنائية للتعاون في قطاع الطاقة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

زيارة الرئيس الروسي لإيران

ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في طهران اليوم، وذلك في أعقاب جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، حيث كانت إيران وبرنامجها النووي من بين الموضوعات الرئيسية للمناقشة.

وينضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بوتين في طهران، وسيتناول الاجتماع الوضع في سوريا، حيث تتمتع إيران وروسيا وتركيا بوجود عسكري قوي.

عقوبات على موسكو وطهران

لكن الاجتماع سيوفر أيضًا فرصة لموسكو وطهران، وكلاهما يخضعان لعقوبات غربية شديدة، لإبراز تعاونهما العسكري والاقتصادي، ما يثبت للغرب أنّهما ليسا معزولين.