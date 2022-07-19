ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانوينة، وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم «كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الشادو زونت 1,500 كيلو جرام، فرد محلي وعددا من الطلقات من ذات العيار، 3 قطع سلاح أبيض، 2 مطواة، سنجة، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة وميزان حساس».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهم والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.