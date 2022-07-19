ارتفاع الحرارة أكثر من 5 درجات وزيادة نسب الرطوبة في شمال سيناء

أعلن المرصد المناخي في مجلس مدينة العريش، أن مدن وقرى شمال سيناء ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، عن الأيام الماضية، مع زيادة الرطوبة.

وذكر المرصد المناخي في العريش، أنّ درجات الحرارة وصلت إلى 32 درجة مئوية، بعدما ارتفعت إلى أكثر من 5 درجات، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأكد مركز العلاقات العامة والإعلام بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه لم يتلقّ أي شكاوى أو حوادث من المواطنين، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي.

مجلس المدينة يواصل تنظيف الشاطئ

وأضاف المجلس، في بيان صدر عنه، أنّ قسم الإشغالات والصيانة واصل تنظيف الساحل، ورفع الإشغالات والقمامة من طوال منطقة الكورنيش، مناشدا الأهالي بتحمل مسؤولياتهم بشأن نظافة الشاطئ، والعمل على رمي المخلفات في المناطق المخصصة، وعدم إشعال النيران لعمل موائد طعام ومشروبات على رمال الشاطئ وتركها كما هي.