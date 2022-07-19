تنسيق بين المنيا وسوهاج لمتابعة حالة مصابي حادث المنيا

تكثف محافظة سوهاج إجراءاتها لمتابعة تطورات حادث المنيا، الذي وقع صباح اليوم بالكيلو 93 بالطريق الصحراوي الشرقي بجانب قرية البرشا التي تتبع مركز ملوي بمحافظة المنيا.

ووفقا لمصدر في محافظة سوهاج، تحرك الأتوبيس التابع لإحدى شركات النقل الخاصة بمحافظة سوهاج، في أول ساعات اليوم، عندما كان متجهًا إلى محافظة القاهرة مرورًا بمحطة أتوبيس تابعة لنفس الشركة بمحافظة أسيوط، ووفقًا لأسماء المصابين والضحايا حتى الآن ممن جرى التعرف عليهم وفقًا لأوراقهم الثبوتية، فأن الضحايا والمصابين من محافظتي سوهاج وأسيوط.

جهود مكثفة بسوهاج لمتابعة حادث المنيا

وتكثف محافظة سوهاج إجراءاتها لمتابعة تطورات الحادث مع محافظة المنيا، حيث يجري التنسيق بين المحافظتين، لبيان إمكانية نقل مصابي محافظة سوهاج إلى مستشفيات محافظة سوهاج الجامعية والعامة، فضلًا عن المتابعة مع وزارة التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث أتوبيس المنيا .

وتستعد محافظة سوهاج عقب التنسيق مع محافظة المنيا ووزارة التضامن الاجتماعي لإعلان القرارات الرسمية من المحافظة، خلال الساعات القادمة.

تفاصيل حادث المنيا

وكان قد وقع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب يتبع شركة خاصة وسيارة نقل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، مخلفًا أكثر من 55 مصاب وضحية من محافظات سوهاج وأسيوط، وتم الدفع بأكثر من عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات المنيا الجامعية والعامة، ووجه محافظ المنيا مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا لصرف إعانات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين.