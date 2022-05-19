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محمود مسلم

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الإستونية التعاون بمجال الرقمنة والاتصالات

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الوطن
06:39 م | الخميس 19 مايو 2022
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الإستونية إيفا ماريا ليميتس؛ لبحث سُبل دفع ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية.

تطوير العلاقات على كافة المستويات

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لاستمرار تطوير العلاقات على كافة المستويات، لاسيما فيما يتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة على ضوء الخبرة الاستونية المتميزة في هذا المجال؛ وذلك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

الأزمة الأوكرانية وتداعياتها

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، أن اللقاء تناول أيضًا عددًا من الملفات الدولية والإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية مواصلة التشاور بين البلديّن حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك في إطار استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

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