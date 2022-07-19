ضبط عاطل بتهمة طعن طليقته بسلاح أبيض في بورسعيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد، بوصول إحدى السيدات (ممرضة – مقيمة بدائرة القسم)، مصابة بجرح طعني، وتم إسعافها واستقرت حالتها الصحية.

واقعة اعتداء

بالانتقال وسؤال المصابة، اتهمت طليقها، عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، بـ الاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسلاح أبيض حال سيرها بدائرة القسم عقب انتهاء عملها، بسبب خلافات سابقة بينهما إثر طلاقهما.

تقنين الإجراءات

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.