تحرير 10415 عقداً للمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين، والدخول تحت مظلة الدولة، والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

انتهاء الأعمال بملف تقنين الأراضي

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون (241 ) لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

عدد الطلبات المقدمة من أصحاب التعديات

ومن جانبه، استعرض العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، الموقف الحالي لمنظومة التقنين حيث تم تحرير 10415 عقداً بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 1755 عقداً، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين أصحاب التعديات 17 ألف و492 طلباً، منها عدد 14 ألف و464 طلباً صالحاً للتقنين، وعدد 3028 طلباً غير صالح للتقنين، حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية في أقرب وقت.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.