تنفيذ 8 مشروعات خدمية بـ375 مليون جنيه في الشرقية.. تعليم وكهرباء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفائتها، وأنها تسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة.

متابعة مستمرة للمشروعات التنموية

وأضاف محافظ الشرقية، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ 266 مشروعا بكل القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية بلغت 21 مليارا و700 مليون جنيه، منها 8 مشروعات خدمية وتنموية بمركز الزقازيق بقطاعي الأبنية التعليمية والكهرباء، بتكلفة مالية بلغت 375 مليونا و230 ألف جنيه.

تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمة

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمة بتكلفة مالية بلغت 40 مليونا و230 ألف جنيه، شملت إنشاء جديد لمدرسة النكارية الثانوية لإضافة 9 فصول جديدة وبتكلفة 6 مايين و400 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة المستشار عبد القادر زكي للتعليم الأساسي، لإضافة 11 فصلا جديدا بتكلفة 6 ملايين و210 آلاف جنيه.

إنشاء موزع كهرباء الزنكلون

وأضاف محافظ الشرقية، أنه جار إنشاء موزع كهرباء الزنكلون ذو الجهد المتوسط بتكلفة 50 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية 40%، والشبكات 70%، وذلك لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالقرية.

ومن جانبه، أوضح وائل العاصي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، أن الجهاز ضخ 23 مليونا و100 ألف جنيه لتمويل 863 مشروعا، وتوفير 1798 فرصة عمل بقرى مبادرة «حياة كريمة».