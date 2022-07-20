وكيل «صحة السويس» يتفقد أقسام الكلى بالمستشفى العام

يواصل الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، جولاته المفاجئة لأقسام المستشفيات المختلفة بالمحافظة، حيث تفقد أقسام الكلى بمستشفى السويس العام للوقوف على مدى تقديم خدمة طبية مناسبة للمرضى.

البحث في الشكاوى خلال الجولة المفاجئة

وخلال جولته المفاجئة بحث «الحفناوي» عددا من الشكاوى التى تثار على شبكة التواصل الاجتماعي على لسان المرضى أو ذويهم، من وجود شكاوى لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام، حيث تفقد وكيل وزارة الصحة والسكان، أقسام الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة وتواجد الطاقم الطبي والمستلزمات.

الاستماع والاستجابة لشكاوى المرضى

وخلال ذلك فقد استمع الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل الصحة بالسويس، لمطالب وشكاوى المرضى وعلى رأسها المطالبة بإجراء صيانة للتكييفات الخاصة بإحدى القاعات نظراً لارتفاع درجات الحرارة، ووعد «الحفناوي» بتركيب تكييفات للوحدة خلال الأسبوع الجاري، وقد تضمنت الجولة تفقد وحدة القسطرة لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الطاقم الطبي.

وكيل وزارة الصحة يشيد بأداء أطقم التمريض

وفي سياق متصل، فقد أشاد وكيل الوزارة الصحة بمحافظة السويس بالجهود المبذولة من فريق التمريض، مؤكداً أنه يعتبرهم رأس حربة للمنظومة الطبية، مؤكداً على دورهم الرئيسي في خدمة المواطنين ولا سيما في مواجهة موجات فيروس كورونا المتلاحقة، ومثمناً بالتزامهم وتطور أدائهم المهني خلال الموجات الخمس التى مرت بها البلاد وواجهت الفيروس بنجاح.