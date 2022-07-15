إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بين الأهالي بقرية شبراريس التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة اليوم وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مستشفى شبراخيت تستقبل المصابين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة شبراخيت يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع مشاجرة بين الأهالي لخلافات على الجيرة بقرية شبراريس التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من أحمد عبداللاه الصعيدي 30 سنة، أعمال حرة، مقيم في قرية شبراريس، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، محمد عبداللاه الصعيدي 30 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، محمد أحمد بيومي 27 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف وكسر في الساق اليمنى.

النيابة تتولى التحقيق

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.