مقتل شقيقين على أيدى أبناء عمومتهما بسبب خلافات الجيرة بأسيوط

لقى شقيقان مصرعهما على أيدي عدد من أبناء عمومتهما، خلال مشاجرة بين الجانبين بسبب خلافات الجيرة، في إحدى القرى بدائرة مركز ديروط، في محافظة أسيوط، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ عليهم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

إخطار مديرية أمن أسيوط بمقتل شقيقين

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بمصرع كل من «مصطفى ب.»، 40 سنة، مدرس بمدرسة «أحمد قرشي»، بمركز ديروط، وشقيقه «أيمن ب.»، 52 سنة، أعمال خاصة، طعناً بآلة حادة «سكين»، على أيدي أبناء عمومتهما، أثناء مشاجرة بين الجانبين في قطعة أرض زراعية خاصة بالمجني عليهما.

النيابة العامة تبدأ المعاينة بموقع الجريمة

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع المباحث الجنائية، برئاسة العميد وائل نصار، رئيس مباحث المديرية، وأجرت المعاينة اللازمة ومناظرة جثماني المتوفيين، بحضور النيابة العامة، التي أمرت باستدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، كما طلبت استعجال تقارير المعمل الجنائي حول الواقعة، وبيان الأداء المستخدمة.

تشييع جثماني الشقيقين بعد تصريح النيابة

كما قررت النيابة العامة بمركز ديروط التصريح بدفن جثتي الشقيقين المجني عليهما، بعد ورود تقارير الصفة التشريحية، وتم تسليمهما إلى ذويهما، لدفنهما في مقابر الأسرة، وتشييعهما إلى مثواهما الأخير بمسقط رأسهما.

وأكد عدد من أفراد أسرة المتوفين وأهالي القرية أن الشقيقين مشهود لهما بالأخلاق الطيبة والسمعة الحسنة ومحبة الجميع لهما، مشيرين إلى أنه كان هناك حالة من «التربص» من قبل الجناة، الذين كانوا يفتعلون المشاكل معهما لمضايقتهما، أثناء تواجدهما في الأرض الزراعية المملوكة لهما.

تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.