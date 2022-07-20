ارتفاع درجات الحرارة في شمال سيناء.. والأهالي يفرون إلى البحر هربا من الحر

شهدت قرى ومدن شمال سيناء، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، بفارق 8 درجات عن الفترة الماضية، لتسجل بحسب المرصد المناخي في مجلس مدينة العريش 39 درجة مئوية، بعدما كانت 28 الأسبوع الماضي.

درجات الحرارة في شمال سيناء

وأوضح بيان المرصد المناخي، أن درجات الحرارة قابلة للارتفاع خلال الساعات القليلة القادمة، وأن هناك تحول مناخي مع عدم انتظام درجات الحرارة.

وشهد شاطئ العريش إقبالا غير مسبوق من أهالي المدينة وأهالي الشيخ زويد، حيث توافد المواطنون على ساحل الريسة شرق مدينة العريش، وذلك بعد تزايد درجات الحرارة وهروب الأهالي من حرارة البيوت إلى البحر.

بدوره أكد ديوان عام المحافظة بشمال سيناء، أنه لم يتلق أي شكاوى من المواطنين بسبب الأوضاع المناخية، موضحا أنه تتم متابعة الأمور لحظة بلحظة بالتنسيق مع المديريات ومجالس المدن.

حملات نظافة ورفع الرمال المتراكمة

وفي سياق آخر، أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أن قسم الصيانة والإشغالات بالمجلس، قام بعملية نظافة وتجديدات في مناطق الأيوبي وخلود وبعض المناطق القريبة من الخلفاء الراشدون.

وأضاف مجلس المدينة، أنه تم إصلاح أعمدة الإنارة بمنطقة أبو جهامة، بناء على شكاوى أهالي تلك المنطقة الساحلية، بالإضافة إلى إزالة جميع أكوام الرمال المتواجدة بالقرب من ألسنة الشاطئ.