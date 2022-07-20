عرض قائد سيارة متهم بدهس عامل دليفري على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت جهات التحقيق عرض قائد السيارة المتهم بدهس عامل دليفري، بدائرة قسم شرطة قصر النيل على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، وبيان إذا ما كان المتهم وقت وقوع الحادث تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتفريغ الكاميرات في منطقة وقوع الحادث.

بلاغ بوقوع حادث دهس شاب

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا بوقوع حادث دهس شاب بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد.ص.إ»، في العقد الثالث من العمر، وبالمعاينة تبين أنه عامل دليفري، وبفحص الجثة تبين إصابته بنزيف حاد وتهشم بالجمجمة.

تم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وبيان وجود شبهه جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن، وتم التحفظ على السيارة وقائدها وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

جثة مجهولة في نيل الوراق

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية لذكر في العقد الخامس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، في نهر النيل بدائرة قسم شرطة الوراق.

وقال مصدر أمني إن مأمور قسم شرطة الوراق تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية في نهر النيل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة ذكر في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة لا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.