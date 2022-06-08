قتيل و8 جرحى في حادث دهس ببرلين.. واعتقال المتهم

ذكرت وكالة فرانس برنس الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، وقوع حادث دهس بسيارة في برلين، خلّف قتيلا و8 جرحى.

حادث دهس في برلين

وأضافت الوكالة أنّ سيارة ضخمة صدمت حشدا من الأشخاص في برلين، دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث، بينما أفادت مراسلة قناة «العربية»، بأنّ الشرطة الألمانية اعتقلت منفذ حادث الدهس في برلين.

مشكلات اقتصادية

وتعاني العاصمة الألمانية برلين من العديد من المشكلات والضغوطات الاقتصادية، في ظل زيادة معدلات التضخم، التي تسببت في ارتفاع الأسعار، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت شهرها الرابع منذ إعلان موسكو شن عملية عسكرية على أوكرانيا بهدف حماية المدنيين في إقليم دونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم.