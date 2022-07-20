تقرير فني: صناعة المجوهرات ستصل إلى 518 مليار دولار بحلول 2030

من المتوقع أن يصل حجم سوق المجوهرات العالمي إلى 518.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وأن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.5% من عام 2022 إلى عام 2030، بحسب تقرير فني لـ «Research and Markets».

ارتفاع الطلب على المجوهرات

يتزايد الطلب على المجوهرات مع تعافي العالم من الركود والأزمة المالية العالمية، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تحول تفضيل المستهلكين إلى المجوهرات ذات العلامات التجارية، وهذا الاتجاه أكثر بروزًا بين الطبقة المتوسطة العليا الناشئة أو المستهلكين الأثرياء، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعتبر المجوهرات ذات العلامات التجارية رمزًا للمكانة، بحسب التقرير.

الهند والصين.. نصف الطلب العالمي

ووفقًا لـ مجلس الذهب العالمي، فإن الهند والصين، تمثلان أكثر من 50% من الطلب العالمي على المجوهرات الذهبية في عام 2018.

ويشتري معظم المستهلكين المجوهرات من العلامات التجارية الدولية أو الراسخة لأنها تقدم منتجات أصلية وجديرة بالثقة وتصميمات فريدة، كما أن التجارة الإلكترونية هي اتجاه مهم آخر في هذه الصناعة، حيث يفضل معظم المستهلكين في هذه السوق البحث عبر الإنترنت قبل شراء أي منتج، ويقوم العديد منهم بالشراء عبر الإنترنت.

زيادة الإنفاق على السلع الكمالية

أدى العدد المتزايد للأسر ذات الدخل المزدوج في الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين والبرازيل إلى زيادة الإنفاق على السلع الكمالية، بما في ذلك المجوهرات، كما يتوسع الإنفاق على المنتجات الفاخرة بمعدل أكبر في الفترة الأخيرة.