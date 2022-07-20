خريطة فصل التيار الكهربائي 6 ساعات يوميا لمدة أسبوع بالمنصورة لأعمال الصيانة

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب متولي عبد العال، رئيس حي غرب المنصورة، وبناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022 حتى يوم الخميس الموافق 29 يوليو، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، مما يؤثر على عدد من الأماكن بنطاق الحي.

أماكن فصل الكهرباء خلال أسبوع بالمنصورة

وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة، ‏في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة هي:

يوم السبت: جزء من سندوب - جزء من عبدالسلام عارف - جزء من 6 أكتوبر، جزء من كلية آداب.

يوم الأحد: جزء من شارع الترعة من الشيماء حتى جيهان.

يوم الاثنين: جزء من شارع مسجد الجمال من جيهان.

يوم الثلاثاء: جزء من شارع جيهان - تقاطع جيهان مع الترعة.

يوم الأربعاء: جزء من شارع الجلاء وجيهان - شارع المستشفى العام.

يوم الجمعة: جزء من شارع عبدالسلام عارف - جزء من شارع السكة الجديدة - جزء من منطقة المجزر - منطقة حي الأشجار - جزء من شارع أحمد ماهر.

صيانة شاملة للكهرباء يوم الجمعة القادم

وأوضحت رئاسة الحي المنصورة بالدقهلية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة الشاملة باللوحة التوزيع الكلي وذلك يوم الجمعة الموافق 22 يوليو من الساعة السابعة صباحا إلى العاشرة صباحا من نفس اليوم، والمناطق التي سيتم الفصل عنها بنطاق هندسة غرب المنصورة هي: مستشفى المنصورة الجامعي، شارع المشاية بالكامل، شارع الجمهورية من أول العباسي حتى نهاية الجامعة، شارع الثانوية، شارع منتصر، شارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعة، شارع كلية آداب، شارع النخلة، شارع جيهان بالكامل، مركز الأورام، مستشفى الكلى داخل الجامعة والعيادات الخارجية التابعة لمستشفى الكلى، منطقة المعهد الصحي، مركز قلب وصدر، شارع إسكندر صوصة وشارع المدير.

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة، بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.