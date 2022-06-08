فصل التيار الكهربائي 6 ساعات يوميا لمدة أسبوع في المنصورة لأعمال الصيانة

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، رئيس حي غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بشكل يومي لمدة أسبوع، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022 وحتى الخميس 16 يونيو، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات، وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

خريطة قطع الكهرباء على مدار أسبوع في المنصورة

وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة بالدقهلية، في بيان، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة كما يلي:

- يوم السبت الموافق 11/6 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة منطقة ميت حدر وشارع الجمهورية.

- يوم الأحد الموافق 12/6 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع جيهان ومنطقة الجمال من الجلاء.

- يوم الاثنين الموافق 13/6 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع النخلة وسامي الجمل.

- يوم الثلاثاء 14/6 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع الجلاء وشارع جيهان وشارع المستشفى العام.

- يوم الأربعاء الموافق 15/6 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع أحمد ماهر وتقسيم خطاب.

- يوم الخميس الموافق 16/6 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع سامية الجمل والأديب و6 أكتوبر.

اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع انقطاع التيار

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.