حظك اليوم برج الثور الخميس 21-7-2022 عاطفيا ومهنيا

وجهت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، عدة نصائح لمولود برج الثور اليوم، فيما يتعلق بتوقعات الأبراج الفلكية، على الصعيدين الأسري والمهني، وقال فؤاد، إنك ما زلت تشعر بالارتباك والتشويش، لهذا حاول الهدوء، لأنه على الرغم من التشوش، فإن القمر يمدك اليوم بالثقة الكبيرة في النفس، وهذا ما يساعدك على الإنطلاق، والتحدث بمنتهى الثقة مع شريك حياتك أو الأحباب المحيطين بك، كما تغمرك كلمات الإعجاب اليوم على الصعيد الاجتماعي والأسري.

وعلى الصعيد المهني، أكدت عبير فؤاد، أن القمر ما زال موجودًا في محور برجك مولود الثور، ووفق حظك اليوم، فإنه سوف يمدك بالطاقة والنشاط وبالموهبة التنظيمية التي من خلالها تعرف كيف تفرض إرادتك على زملائك فى العمل، وتجذب انتباه زملائك إليك، مما يساعدك على تحقيق النجاح.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد اليوم الخميس، عن الوضع الفلكي الخاص بموليد برج الثور، قائلة إنه على رغم التشوش، يمدك القمر اليوم بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

كشفت فؤاد، عن توقعاتها الخاصة بـ حظك اليوم لمولود برج الثور اليوم الخميس، على الصعيد المهني، بأن القمر اليوم في برجك يمدك بالطاقة والخطط وبالموهبة التنظيمية وتعرف كيف تفرض إرادتك، وفق حظك اليوم.