قبول 90 طالبا من 5 محافظات في مدرسة المياه بالبحيرة

اعتمد المحاسب محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، قبل قليل، نتيجة قبول الطلاب الجدد بالصف الأول للعام الدراسي 2022 - 2023 بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، والبالغ عددهم 90 طالبا، وجاء ذلك عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

قبول 90 طالبا من 5 محافظات

وأسفرت النتيجة عن قبول 90 طالبا من محافظات «البحيرة، كفر الشيخ، دمياط والدقهلية»، حيث أشار رئيس الشركة في بيان، أن مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي جرى تأسيسها عام 2009، مضيفا أنه منذ ذلك التاريخ وهي تسعى إلى تحقيق التفوق بشكل دائم.

وذكر أن مدرسة الشركة يتم من خلالها اختيار أفضل النماذج والكفاءات، للقيام بعمليات التدريس للطلاب، مضيفا أن المدرسة تضم أوائل الشهادات الإعدادية بعد إجراء الاختبارات اللازمة لقبولهم، موضحا أن المدرسة قامت بتخريج 10 دفعات، حيث تشمل هذه الدفعات سنويا طلاب يحصلون على مراكز أوائل على مستوى الجمهورية.

حصول الطلاب على المراكز الأولى

وكشف «سعيد» أن العام قبل الماضي حصل عدد 10 طلاب على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019 - 2020 للدبلومات الفنيه الصناعية، مضيفا أن جميع الطلاب الخريجين يجري التعاقد معهم عقب إعلان نتائجهم بالمحافظات المختلفة، حيث أكد أن هذه المدارس تعد إحدى الأدوات الهامة جدا للاستثمار في الإنسان.

وأشار أن الدراسة بالمدرسة تشمل عدة تخصصات وهي «تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي».

إعداد خريجين متميزين

كما أكد رئيس الشركة أن المدرسة تهدف إلى إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، حيث يسعوا إلى تأهيلهم لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها في شتى المجالات.