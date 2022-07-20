تحرير 10 محاضر لسائقين خالفوا تعريفة الركوب في القليوبية

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار متابعة مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بالمراكز للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة، وذلك على خلفية تحريك أسعار المنتجات البترولية بأنواعها الأسبوع الماضي، وصدور قرار بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها.

متابعة مستمرة للمواقف

وكان محافظ القليوبية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواقف والمرور للمتابعة الميدانية، بتكثيف الحملات المفاجئة للتفتيش على مواقف السيرفيس وسيارات الأجرة والمواقف الداخلية بكل مركز للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير المقررة والتعريفة الجديدة للمواصلات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر للمخالفين على أن يتم الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

تحرير محاضر للمخالفين

وفي هذا الإطار، حررت إدارة مشروع المواقف 10 محاضر للسائقين المخالفين لتعريفة الأجرة المقررة بمواقف بنها وشبرا الخيمة والخانكة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ القليوبية بمتابعة التزام السائقين بتعريفة المواصلات.

وتم التشديد على سائقي سيارات الأجرة بضرورة الالتزام بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة، والتنبيه على المواطنين بعدم دفع أي زيادة في تعريفة المواصلات والإبلاغ الفوري عن أي شكاوى تتعلق بتعريفة الركوب عبر أرقام غرفة عمليات المحافظة، لإخطار الجهات المعنية بها لفحصها والتعامل الفوري معها.

جدير بالذكر أن أعلنت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، تلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة، وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 114 بالإضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضي 0133222979 - 0133212466، ورقم الواتس آب (01119992624) ، بالإضافة إلى رقم 16528 التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.