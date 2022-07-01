مصرع طفل ونفوق خيل عربي في انفجار أسطوانة غاز داخل إسطبل بسوهاج

انفجرت أسطوانة غاز داخل أحد إسطبلات الخيول العربية في جزيرة السحابى بمركز جرجا في محافظة سوهاج، ما أدى إلى اشتعال النيران بالإسطبل، ومصرع طفل، فضلا عن نفوق بعض الخيول العربية والماشية.

بلاغ بحريق في إسطبل خيل عربي

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، بوصول بلاغ من مركز شرطة جرجا، يفيد بنشوب حريق داخل إسطبل خيل عربي، بجزيرة السحابى بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

مصرع طفل بالحريق

على الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بوحدة حماية مدنية، وتم فرض كردون أمني مكثف حول الإسطبل.

وتبين حتى الآن، مصرع طفل 10 سنوات، كان يحاول إنقاذ الخيول، وفقا لرواية شهود العيان لـ«الوطن»، بالإضافة إلى نفوق العديد من الخيول والماشية، الجاري حصرها، إذ تمت السيطرة على الحريق، وتحرير المحضر اللازم، وجارى حصر التلفيات، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا المركزي.

شاهدة عيان تروي تفاصيل الحريق

أفادت «نور ر.»، شاهدة عيان، لـ«الوطن»، أن منزلها مجاور للإسطبل أمام زاوية المصرية بجزيرة السحابي بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، وأنه قد دوى صوت انفجار هائل، سبب هزة بالمنازل المجاورة، ليفاجئوا بنشوب الحريق بالإسطبل.

وِأشارت إلى أن المشاركين في إطفاء الحريق، كشفوا أن سببه، انفجار أسطوانة بوتاجاز، مضيفة أنه أثناء الحريق حاول طفل إنقاذ حصان له داخل الإسطبل، لكن النيران اشتعلت به، ليتم إخراجه جثة هامدة.