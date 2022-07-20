لو عايز تشتري عربية رخيصة.. قائمة سيارات مستعملة تبدأ من 40 ألف جنيه

اختلاف أسعار السيارات خلال الفترة الماضية خاصة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جعل العديد من الأشخاص يفكرون في الحصول على سيارات مستعملة بأسعار منخفضة.

ويبحث الكثيرون عن سيارات مستعملة سعرها يكون مناسبًا لهم ولإمكانياتهم، لذا نستعرض فيما يلي أبرز أسعار السيارات المستعملة في الأسواق، وفقا لما قاله وائل إحسان صاحب معرض بمنطقة الدقي ووفق جولة في سوق السيارات بمدينة نصر:

أسعار السيارات المستعملة في مصر

بلغ سعر سيارة هيونداي سولاريس 2016 نحو 220 ألف جنيه، وجاء متوسط سعر رينو داستر 2016 نحو 215 ألف جنيه، كما بلغ رينو ميجان 2020 متوسط سعر 295 ألف جنيه، ووصل متوسط سعر هيونداي إلنترا ام دى 2010 إلى 203 آلاف جنيه، فيما وصل متوسط سعر هيونداي إلنترا اتش دى 2017 إلى نحو 265 ألف جنيه.

ووصل متوسط سعر سيارة رينو سانديرو 2016 إلى نحو 185 ألف جنيه، ومتوسط سعر نيسان صنى 2018 نحو 195 ألف جنيه، وامجيراند EC 7 2014 نحو 115 ألف جنيه، ومتوسط سعر رينو لوجان 2013 نحو 110 آلاف جنيه، كما بلغ سعر ميتسوبيشي لانسر 2009 نحو 143 ألف جنيه، وجاء متوسط سعر كيا سبكترا 2004 نحو 90 ألف جنيه، ومتوسط سعر سيارة هوندا سيفك 1984 نحو 40 ألف جنيه، وهيونداي فيرنا 2011 متوسط سعر 90 ألف جنيه.

ووصل متوسط سعر سيارة شيفروليه لانوس 2011 نحو 83.000 جنيه، وبلغ متوسط سعر شيفروليه سبارك 2012 نحو 83.000 جنيه.

طرق شراء سيارة مستعملة بالتقسيط

ويمكن شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، عن طريق اللجوء إلى قرض السيارة المستعملة، حيث يصل التمويل في بعض البنوك إلى مليون جنيه مع تسهيلات عدة وسنوات تقسيط ممتدة، وهناك أشخاص يلجأون إلى الحصول على قرض شخصي، بدلًا من تقسيط سعر السيارة مباشرة للبنك، حتى لا يتم فرض حظر البيع على السيارة.