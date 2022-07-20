«التموين»: تخزين حبوب القمح وحفظها تمر بمراحل متعددة

قال الدكتور مهندس ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بوزارة التموين، إن منظومة الصوامع، هي منظومة متكاملة، تبدأ باستلام الحبوب ذات المواصفات الجيدة حتى تدخل في الصومعة للحفاظ عليها، «علشان أحافظ عليها فيه خطوات لازم تتعمل، سواء للقمح المحلي أو المستورد».

إدخال القمح المستورد للصوامع لفحصه

وأضاف «توفيق»، خلال تصوير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن القمح المستورد مع دخوله للصوامع، يتم فحصه للتأكد من سلامته وجودته، ثم النزول لـ«النقرة» من أجل شفط الأتربة منه.

شفط أجزاء مختلفة عن حب القمح

واستطرد: «بيتم شفط كل ما هو أجزاء مختلفة عن حبة القمح من الأتربة، للحفاظ على درجة نظافة القمح، ثم النزول لمغناطيسيات، لنزع الشوائب المعدنية من الأقماح، ثم الوصول إلى منظومة الخلايا».

وأوضح أن البيئة الصالحة لانتشار الفطريات والحشرات هي العوامل الخاصة بالرطوبة النسبية، داخل منظومة الخلايا، إذ يعتمد قطاع التخزين على منظومة حديثة، تتواجد حاليا على مستوى العالم كله، للحفاظ على حبوب القمح والمخزون الاستراتيجي للدولة.

وتابع: «استعنا بمنظومة تسمى "الرونين"، وبيه بنقدر نعرف جوه كل خلية كام طن قمح، وبنقدر نعرف عندنا كام طن من القمح، وده بيفيدنا لمعرفة مدى وجود انتشار حشري أو إصابة فطرية وبنبدأ ناخد عينات ونحدد نوع الإصابة والكمية وبنقدر نعالجها».