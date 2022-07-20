حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 20-7-2022 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج الحوت من الشخصيات الرومانسية والهادئة، لكنها لا تستطيع التعبير عن مشاعرها بشكل مباشر، وذلك بسبب حساسيتها المفرطة، فهي تعشق الاهتمام والتقدير الخاص بالطرف الآخر.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» للمهتمين بمتابعة حركة الفلك وكواكب والأبراج حظك اليوم لمواليد برج الحوت حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، لا يزال القمر في منزل المال واليوم يطالبك الفلك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوين العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يكون الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأثير في الطرف الآخر وتستخدم منطقا سليما.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.