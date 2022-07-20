حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 20-7-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدو أصحاب برج الدلو من الشخصيات التي تحب أن تحيط نفسها بالغموض إلا أن هذا غير صحيح، بل هم شخصيات واضحة، هم فقط يعانون من عدم قدرتهم على الثقة بالآخرين بسهولة، وهم من الشخصيات القادرة على التعاملات الحسابية والتجارية بشكل كبير.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» للمهتمين بمتابعة حركة الفلك وكواكب والأبراج حظك اليوم لمواليد برج الدلو حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد على المستوى العملي والمهني، لا يزال القمر في صفك، ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأنه بالرغم التشوش، يمدك الفلك اليوم بروح مرحة وطاقة عاطفية وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.

مشاهير برج الدلو

من أبرز مشاهير برج الدلو الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.