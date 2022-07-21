خدمات وسلع يمكنك الحصول عليها بـ«جنيه واحد»: أكل وعلاج وترفيه وتثقيف

بجنيه واحد، قد لا تصدق أنه يمكنك فعل أشياء كثيرة مقابل جنيه واحد، منها الغذاء والعلاج والترفيه، وأيضًا ممارسة الرياضة، والتثقيف وغيرها، مقابل الـ100 قرش التي قد يظن البعض أنها لا تصلح لأي شيء.

ساعة بالدراجة

يمكنك استجار دراجة هوائية لمدة ساعة مقابل جنيه واحد فقط، في مشروع كايرو بايك، الذي أطلقته محافظة القاهرة، بالتنسيق مع شركاء التنمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتشجيع ركوب الدراجات ومواجهة أزمة الزحام، والحد من التلوث.

مشروع كايرو بايك.. وسيلة انتقال رخيصة الثمن والساعة بجنيه واحد

شراء 20 رغيف

يعتبر رغيف الخبز المدعم في مصر هو الأرخص عالميًا؛ إذ تبلغ قيمته 5 قروش، ويمكنك شراء 20 رغيف مقابل جنيه واحد فقط.

زيارة العيادات الخارجية في مستشفى العباسية

تستقبل العيادات الخارجية بمستشفى العباسية للطب النفسي، المرضى مقابل تذكرة بجنيه واحد، ويمكنك مقابلة طبيب نفسي متخصص والحديث معه، ضمن جهود الدولة للتيسير على الأشخاص ومساعدتهم، لمواجهة الأزمات وضغوط الحياة.

بجنيه واحد زور طبيبك النفسي وتخلص من أزماتك.. أماكن وأسعار الكشف

شراء أيس كريم الغلابة

يمكنك شراء قمع «جلاب» أو ما يعرف بآيس كريم الغلابة، وهو نوع من الحلوى التي يجرى صناعتها من العسل الأسود، وذلك في قرية «القناوية» بمحافظة قنا، ويخرج منها إلى جميع انحاء الجمهورية؛ إذ يباع في الأماكن الشعبية ووسائل النقل وغيرها.

«الجلاب» آيس كريم الغلابة في قنا.. «القمع بجنيه دوق ودلع نفسك»

شراء كتاب من معرض الكتاب

يمكنك شراء كتاب بجنيه واحد، من جناح هيئة الكتاب، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناح «كنوز هيئة الكتاب»؛ إذ يضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة بقيمة جنيه واحد للكتاب.

خصومات معرض الكتاب هذا العام.. «كتب بجنيه واحد فقط»