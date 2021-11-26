بدء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم لإنشاء محطات الخط الرابع للمترو

سلمت أجهزة محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدًا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد عبدالرقيب حتى شارع أبوالفرج بطول 400 م وعرض 18م، في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

غلق كلي لشارع الهرم

وكشفت محافظة الجيزة، أن أعمال تسليم المواقع استلزمت إجراء غلق كلى لشارع الأهرام في المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج وبمواجهة سنترال الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط اعتبارًا من اليوم ولحين انتهاء الأعمال.

التحويلات المرورية لتيسير الحركة خلال فترة الإغلاق

أوضحت محافظة الجيزة، في بيان، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتوفير التحويلات المرورية اللازمة في إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهي كالأتي :-

- القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبو الهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات«ترسا سابقًا» مرورًا بكوبري ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعي عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبري عثمان محرم المستحدث «الطريق السطحي» ثم الدوران أسفل الكوبري والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

وأشارت المحافظة إلى، أنه على الراغبين في التوجه إلى «مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية» يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.

التنسيق مع المرور والشركة المنفذة للأعمال لاتخاذ ما يلزم لمنع التكدسات

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال، لاتخاذ ما يلزم لمنع التكدسات وتوفير السيولة المرورية اللازمة من خلال نشر الفرق المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين بإتباع تعليمات اللوحات واللجان المرورية لتفادي التكدسات وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية.